Sungurlulu iş insanlarından Sunka Kağıt Fabrikası Sahibi Salih Zeki Öztekin, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum Milletvekili ve Genel Sekreter Yardımcısı Vahit Kayrıcı’yı ziyaret ederek, Sungurlu ilçesine kazandırdıkları okulun açılışına davet etti.

Salih Zeki Öztekin, ilçede eğitime verdikleri önemin bir göstergesi olarak yaptırdıkları tam donanımlı okulun açılış töreninde Milletvekili Vahit Kayrıcı’yı da aralarında görmekten onur duyacaklarını ifade ederek okulun 2025-2026 eğitim öğretim yılına hazır olacağını vurguladı.

Sunguroğlu Mahallesi'nde Sungurlu Sanat Okulu bahçesinde 8 derslikli olarak inşa edilen SUN-KA AŞ Anaokulu’nun açılış davetinden memnuniyetini dile getiren Milletvekili Kayrıcı nazik ziyareti ve davet için Salih Zeki Öztekin'e teşekkür etti.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR