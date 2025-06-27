Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür ve beraberindeki heyet, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere’yi makamında ziyaret etti.

Ziyarette ÇESOB Başkanı Recep Gür'e, Birlik Başkan Vekili ve Sungurlu Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Erdal Kolaylı, Sungurlu Şoförler Odası Başkanı İsmail Pozan ve Sungurlu Madeni Sanatkârlar Odası Başkanı Hakkı Vargeloğlu eşlik etti.

Sungurlu Belediye Başkanı Dere, ziyarette yaptığı açıklamada, esnaf odaları başkanlarıyla Sungurlu'daki genel durum ve esnafı ilgilendiren konular üzerine verimli bir sohbet gerçekleştirdiklerini belirtti.

Muhsin Dere, nazik ziyaretleri ve değerli görüşleri için ÇESOB Başkanı Recep Gür ve beraberindeki oda başkanlarına teşekkürlerini sundu.

Muhabir: Haber Merkezi