Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Sungurlu Kağıt San. ve Tic. A.Ş. (SUN-KA) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) işbirliğinde gerçekleştirilen Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketleri değerlendirmesinde, Türkiye’nin ilk 100’ünde yer aldı.

SUN-KA Genel Müdürü Levent Öztekin, ödülünü, bugün TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda yapılan törende, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun elinden aldı. Törende Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal ve Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat da bulundu.