Çorum'un Kadınlar 2.Voleybol Ligi'ndeki temsilcisi Osmancık Belediyespor sezonun ilk maçına sahasında çıkıyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 1.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor ile Ordu temsilcisi 52 Çamlıkspor Çorum'da karşı karşıya gelecek. Çorum'un voleybol branşındaki yüz akı Osmancık Belediyespor bu kritik karşılaşmayı kazanarak sezona puanla başlamak istiyor. Karşılaşma yarın Osmancık İlçe Stadı'nda saat 14.00'de oynanacak.

Grup'ta oynanacak diğer maçlarda Artvinspor ile Bordo Mavi 61, Samsunspor Voleybol ile Çayelispor karşı karşıya gelecek.

Editör: RIFAT KARA