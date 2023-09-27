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Emekli bankacı Asiye Kahraman'ın eşi, kuyumcu Gökçe Kahraman ve banka müdürü Gökşen Kahraman'ın babaları olan Süleyman Kahraman, bir yılı aşkın süredir kanser tedavisi görmekteydi.

Son günlerde durumu ağırlaşmış ve yoğun bakıma alınmıştı.

Emekli bankacı Süleyman Kahraman'ın cenazesi yarın saat 11.00'de Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınarak Akşemseddin Camii'ne getirilecek, öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar'da toprağa verilecek.



ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.