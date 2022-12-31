AK Parti Uğurludağ İl Genel Meclis Üyesi Süleyman Ateş, yaklaşık iki hafta önce aniden rahatsızlanarak Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı.

Süleyman Ateş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ateş’in cenazesi 31 Aralık 2022 Cumartesi günü (bugün) Uğurludağ'a bağlı Ambarlı Köyü'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra sevenleri tarafından toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

