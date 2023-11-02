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AK Parti Sungurlu eski İlçe Başkanı Mustafa Lafcı’nın kızı, geçtiğimiz yıl Eylül ayında vefat eden merhum Akif Akcan’ın eşi Şule Akcan, 51 yaşında hayatını kaybetti.

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Şule Akcan, hastaneye kaldırıldı. Akcan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata veda etti.

Şule Akcan’ın ölüm haberi ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Merhumenin cenazesi 3 Kasım Cuma günü (yarın) Sungurlu’da Ulu Camide öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığında toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.