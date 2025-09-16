Yeni Mahalle sakinlerinden, Laçin Vergi Dairesi çalışanı Vedat Karaman ve PTT emeklisi Ülviye Karaman’ın oğlu olan Suat Karaman’ın genç yaşta vefatı, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Merhum Suat Karaman; Dilek Karaman’ın eşi, Deniz Kaan, Emirhan ve Hasan Ali’nin babasıydı.

Merhumun cenazesi, bugün öğle namazına müteakip Osmancık Beylerçelebi Camiinden kaldırılarak Asri Mezarlıkta toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi