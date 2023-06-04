İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, Türk Mutfağı Haftası’nda, Çorum, Alaca, Osmancık, Boğazkale ve İskilip’te düzenlenen etkinliklerin genel değerlendirmesini yaparken, profesyonel turizmcilerin desteğiyle kültür-gastronomi turlarının düzenlenmesi yönünde çalışma kararının alındığını, Çorum ve Hitit mutfağına ilişkin araştırmaların derinleştirileceğini bildirdi.

“Türk Mutfağı Haftası” çerçevesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, Belediye ve Hitit Üniversitesi’nin de katkılarıyla Çorum mutfağının tanıtımı amacıyla düzenlenen organizasyon son derece başarılı geçti ve Çorum’un gastronomi turizmi eylem planının oluşturulması kararlaştırıldı. Bu arada, Çorum Belediyesi’nin coğrafi işaret başvurusunda bulunduğu Çorum’a özgü “su böreği” ve başvuru hazırlığı yaptığı “has baklava”nın sunumu ve tanıtım çekimi gerçekleştirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, Çorum, Alaca, Osmancık, Boğazkale ve İskilip’te düzenlenen Çorum mutfağını tanıtma etkinliklerinin genel değerlendirmesini Çorum kamuoyu ile paylaştı. “Türk Mutfağı Haftası’nda, sosyal medya fenomenleri ve turizm profesyonelleri ile kadim Çorum rüzgarı esti” başlığı altında açıklanan değerlendirmelerin kısa özeti şöyle:

Türk Mutfağı Haftası boyunca yöresel lezzetlerin yapılışını görüntüleyen gastronomi ve gezi ekibi, sosyal medya hesaplarından da tanıtıcı yayınlar yaptı. Buhara Kültür Merkezinde Çorum Belediyesince coğrafi işaret başvurusuna hazırlanan Çorum’a özgü yöresel ‘has baklava’nın yapımı Şef Arife Konar tarafından sunularak tanıtım çekimleri gerçekleştirildi. Çorum Müzesi’nde, ilimizin coğrafi tescilli ürünü ‘kuru mantı’nın Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında gümüş madalya kazanmış olan Şef Aylin Memik tarafından hazırlanması, pişirilmesi ve sunumu çekildi.

Hitit Üniversitesi’nce Çorum’un vazgeçilmez düğün yemeği olan Çorum Beşlisi’nin ‘kıtırlı düğün çorbası’ Cemile Çelenk tarafından pişirilip çekimleri gerçekleştirildi. 150 yılı aşkın geçmişe sahip Velipaşa Hanı’nda Aşçı Hasibe Gökşen tarafından Çorum Belediyesi’nce coğrafi işaret başvurusunda bulunulan Çorum ‘su böreği’nin video çekimi yapıldı. İskilip ve Osmancık’ın tarihi yerleri gezilip yöresel yemekleri tanıtıldı. Alacahöyük Sfenksli Kapı önünde kurulan stantta, yanıç ve katmer yapıldı. Alaca’da yine pek çok yöresel yemek yapılıp konuklara sunuldu. Velipaşa Hanı’nda leblebi helvası ile çeşitli yöresel yemeklerin sunumu gerçekleştirildi.

Ortaköy Şapinuva, Hattuşa ve Yazılıkaya gezildi, Boğazkale Dulkadiroğulları Konağı’nda yöresel lezzetler sunuldu. Eski kervan yolu üzerinde yazın yayla turizmi, kışın avcılık turizminin yoğun olduğu bir bölgede kurulmuş, İlimizde bir ilk olan Kırsal Turizm Tesisi İklim Orman Otel yerinde incelenerek, bölgenin doğal ortamında yetişen organik ürünlerin kullanıldığı mutfak tanıtıldı.

İlimizin tek 5 yıldızlı oteli olan Anitta Otel’de yapılan info gezisi değerlendirme toplantısında; Çorum’un gastronomi turizmi için oluşturulacak bir eylem planı doğrultusunda hareket edilerek, turizm profesyonellerinin destekleriyle kültür-gastronomi turlarının düzenlenebileceği, Çorum Mutfağı ve Hitit Mutfağına yönelik araştırmaların derinleştirilmesi gerektiği değerlendirildi. Gastronomi sektör temsilcileri ve Michelin ödüllü Executive Şefler kendi mutfak ve restoranlarındaki menülerde Çorum’un Yöresel Lezzetlerine yer vereceklerini, Hitit Mutfağı ile ilgili teknik inceleme ve reçeteler oluşturmak üzere İlimizi tekrar ziyaret edeceklerini belirttiler.