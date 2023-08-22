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2022 yılında DGS Çorum şampiyonu Aleyna Tosun’la başlayan başarı çıtasını, bu yıl da Onur Kula, yeniden en üst basamağa taşıdı.

Strateji Kişisel Gelişim Kursu öğrencisi Onur Kula, 464.281 aday arasında Türkiye sıralamasında 576. olarak Çorum’da DGS birinciliğini elde etti.

Aleyna Kuvvetli ise, bir yıl önce Çorum birincisi olan adaşı Aleyna Tosun’un yolundan giderek Strateji Kişisel Gelişim Kursu’na güvendi ve Türkiye’de 1.986’ncı, Çorum’da da ikinci oldu.

“KAZANMAK, SABIRLA UYGULANACAK STRATEJİ İŞİDİR”

İşte bu ilkeyle, yeni bir bakış açısını ve yaratıcı bir sistemi ortaya koyan Gamze Gündoğan Görücü ve Soner Görücü, 1.5 yıl içinde üç önemli dereceye imza atma başarısını gösterdiler.

Strateji Kişisel Gelişim Kursu’nun temel anlayışı, eğitim-öğretim dönemi başlamadan ilgi ve mesleki envanter testleriyle her öğrencinin bireysel farklılıklarını belirlemeye dayanıyor.

Ardışık ders akışının dışında, gün içinde tek derse yönelme, Pomodoro tekniği ile bireysel ders tekrarları ve test çözümleri, geniş bir yayın yelpazesi, Strateji’nin farklılıklarını oluşturuyor.

Sınırlı öğrenci kontenjanı sayesinde her öğrenciyle bire bir ilgilenmek, 23 yıllık eğitsel birikim ve deneyimin sistemleştirilmesi, bireye özgü kişisel rehberlik modeli de, bu farklılıklara eklenebiliyor.