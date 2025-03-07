Belediye Meclisi’nde gündem dışı söz alan Yeniden Refah Partisi (YRP) Belediye Meclis Üyesi Kadir Boruç, şuan kentteki tüm yeni binaların güvenliğinin sorgulanır hale gelindiğini söyledi. Belediyenin konudan haberi olmasına rağmen neden kamuoyundan saklandığını soran Boruç konuşmasında şunları söyledi: “Statiği değiştirilmiş kaç bina var? Tespiti yapıldı mı? Vatandaşlar acaba ‘benim dairem de var mı’ diye düşünüyor. Yapı kontroldeki arkadaş en son projede mi bunun farkına vardı? Yapı denetim firmalarının yetkilendirilmesinin ne kadar yanış olduğunu gördük. Bunun devlet eliyle yapılmasını istiyoruz.”

Editör: Haber Merkezi