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Çorum Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadyumu ve çevresinde Spor Temalı Millet Bahçesi Projesi’nin yapımına başlamıştı. Daha sonra konu, yargıya taşınmış, mahkemeden “yürütmeyi durdurma” kararı çıkmıştı.

Bu kararın ardından Belediye Meclis Toplantısı’nda yapılan imar değişikliğiyle projede yer alan ticarethaneler kaldırıldı. Söz konusu gündem maddesi oy çokluğuyla kabul edildi.

ÖZDEL: “PARK OLMASI ÇORUM HALKININ YARARINADIR”

Gündem maddesiyle ilgili grubu adına söz alan CHP Belediye Meclis Üyesi Av. Ahmet Özdel, eski stadyumun alanının yenilenmesi fikrinin takdire şayan olduğunu, iyi yapılan şeylere teşekkür etmek gerektiğini belirterek, bu alanın park yapılacağı için Meclis’e teşekkür etti. Ancak eksik olanları da vurgulamanın muhalefetin ve düşünen herkesin görevi olduğunu kaydeden Özdel, “Burada yine eksiklikler var, 2012’den 2023 yılına geldiğimiz zaman şurada gördüğümüz alanın hangi aşamalardan hangi aşamalara geldiğini sizlerin takdirine bırakıyorum. Çorum kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Ve tarihe bir not olarak şunu düşmek istiyorum planlar uzun dönemde geniş düşünerek, insanların ve kentlerin yüzyıllarını hesaplayarak yapılması gereken idari işlemlerdir. Günübirlik arsa buldum planlayımla olmaz. Bu mahkemenin yürütmeyi durdurmasının temel iki kıstası şudur, sen burayı kamusal spor alanlarından çıkardın park yaptın, yaptığın parkta bireysel spor alanı yaptın kamusal alanı unuttun. İki, kırmızı işaretli alana ticarethane koydun, plan için gerekli araştırmayı yapmadın. Şimdi demek ki belediye meclis üyesi olarak şahsımın yaptığı doğru. Geçmişte de dava açmıştım, şimdi de dava açtım demek ki yapıcı işler yapılıyormuş. Park olması Çorum halkının yararınadır. Ama eksikler var mıdır vardır. Belediyenin, mahkemenin yürütme kararını, bilirkişi raporunu bir daha okumasını temenni ediyorum” dedi.

CHP Belediye Meclis Üyesi Av. Ahmet Özdel, Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadyumu ve müştemilatını kapsayan yaklaşık 6 hektarlık alana yapılacak olan “spor temalı millet bahçesi projesi”ni yargıya taşımış, mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermişti.