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Süleyman Soylu, Samsun'un Bafra ilçesinde vefat eden dayısının hanımı Havva Reis’in cenazesine katıldı. Soylu’yu cenazede Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir yalnız bırakmadı. Havva Reis’in cenazesi Darboğaz Mahallesi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, cenaze sonrası yaptığı paylaşımda, “Önceki dönem İçişleri Bakanımız İstanbul Milletvekilimiz Süleyman Soylu’nun vefat eden kıymetli yengesi Havva Reis’e Allah’tan rahmet; bakanımız, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Son yolculuğuna uğurladığımız büyüğümüzün mekanı cennet, makamı âli olsun” dedi.