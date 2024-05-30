Çorum’da emek ve demokrasi güçleri, İsrail'in Refah kentinde zorla yerlerinden edilmiş Filistinlilerin kampını bombalamasına tepki gösterdi.

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu, Kadeş Barış Meydanı’nda bir basın açıklaması düzenleyerek, insanlık suçu işleyen İsrail’in saldırılarını kınadı.

Açıklamaya Emek ve Demokrasi Platformu’nu oluşturan sendika ve partilerin temsilcilerinin yanı sıra CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Emek Partisi İl Başkanı Muharrem Özünel, CHP Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar ve önceki dönem Belediye Meclisi Üyesi Av. Ahmet Özdel de destek verdi.

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu adına konuşan Eğitim Sen Şube Başkanı Kenan Sırma, İsrail hükümetinin uluslararası emperyalist güçlerin desteğiyle insanlık suçu işlemeye devam ettiğini vurguladı.

Sırma, İsrail Ordusu'nun 27 Mayıs sabahı BM gözetimindeki Refah Kampında yerlerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı bir yerleşkeye yönelik düzenlediği saldırı sonucunda onlarca insanın yaşamını yitirdiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı belirtti.

Katliamı lanetlediklerini, yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dilediklerini kaydeden Sırma, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Silahsız ve sivil insanlara yönelik bu son saldırının Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail Ordusu'nun Refah Bölgesindeki operasyonlarını durdurma kararını vermesinden kısa bir süre sonra gerçekleşmiş olması manidardır. İsrail açıkça dünyaya meydan okumakta, insanlık değerlerini ayaklar altına alarak katliamlara devam edeceğini ilan etmektedir.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda çok büyük çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan 36 bini aşkın sivil hayatını kaybetmiş, 82 bine yakın insan yaralanmıştır.

Yapılan saldırılar insani değerlerden yoksunluğu ve bir barbarlığı temsil etmektedir. Açıktır ki, İsrail savaş ve insanlık suçu işlemektedir.

İsrail saldırıları nedeniyle yaşamını yitirenlerin konacağı morgun, yaralıların tedavi göreceği hastanelerin dahi kalmamış olması nasıl bir insanlık trajedisi ile karşı karşıya kaldığımızı göstermektedir.

Savaştan kazanan sadece savaş tüccarları, halkın sırtından zenginleşenler, ülkeyi savaşla, çatışmalarla, toplumsal kutuplaşmalarla ve baskıyla yöneten rejimlerdir.

İnsanlık bu barbarlığı durdurmak sorumluluğu ve göreviyle karşı karşıyadır. Ya bu katliamlar ve barbarlık durdurulacak ya da işlenen savaş suçlarına ortak olunacaktır.

Yeni katliamların yaşanmaması, sivillerin ölümüne yol açan saldırıların talimatlarını verenlerin savaş suçları mahkemesinde yargılanmaları için derhal girişimlerde bulunulmalıdır.

İsrail hükümetinin saldırıları durdurulmalı, ateşkes sağlanmalı, insani yardımlara yönelik engellemeler kaldırılmalı, sorunların barış ve diyalog yoluyla çözümü esas alınmalıdır.

Halkların güvenlik ve refah içinde yaşamasının tek yolu kalıcı ve adil barıştır.

Filistin halkı dünyadan ve Türkiye’den hamaset ve timsah gözyaşları değil, çözüm için acil somut adımlar atılmasını beklemektedir.

Bunun için; Filistin halkına yönelik abluka derhal kaldırılmalıdır.

İsrail işgal ettiği topraklardan geri çekilmelidir.

İsrail ile yapılan siyasi, askeri ve ekonomik tüm anlaşmalar iptal edilmelidir.

Filistin halkının eşit, özgür bir Filistin’i yaratmak için işgalci Siyonist İsrail’e ve emperyalizme karşı yürüttüğü bağımsızlık mücadelesinin yanındayız. Filistin halkına ekonomik, sosyal her türlü destek sağlanmalıdır. Filistinlilerin hak eşitliğini tanımayan hiçbir ‘çözüm’ kabul edilmemelidir.

Çorum Emek Ve Demokrasi Platformu olarak; Filistin halkı ve emekçileriyle dayanışma içerisinde olmaya, savaşa karşı barışı savunmaya, bunun için mücadeleyi, dayanışmayı yükseltmeye devam edeceğiz.”

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ