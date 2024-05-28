Bursa'da olay, Süleymaniye Mahallesi Yeşilbursa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D.T. (23), sosyal medyada A.B. (19) ile tartışmaya başladı.

İKİSİ DE BİBİRİNE KÜFÜR ETTİ

İHA'da yer alan habere göre tartışma sırasında iki kişi de birbirine küfredip kavga için buluşma noktası ayarladılar.

POMPALI TÜFEKLE BACAĞINDAN VURDU

A.B., aracıyla Yeşilbursa Caddesi'ne gelip D.T. ile kavga etmeye başladı. Kavga sırasında A.B. aracından aldığı pompalı tüfekle D.T.'ye ateş ederek sol bacağından yaraladı.

YAKALANIP TUTUKLANDI

Saldırgan olayın ardından araçla kaçarak kayıplara karıştı. Polis, şüpheli A.B.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Sorgulaması tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şahıs, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.