Alınan bilgiye göre Musa E.(41), Ulukavak Mahallesi Çatalhavuz 10. Sokak üzerinde 19 UB 241 plakalı otomobilden inen kişilerce darp edildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis, bekçi ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sopa ile vücudunun çeşitli yerlerine darbe alarak ağır yaralanan Musa E., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardında Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Darp olayını gerçekleştiren kişiler, polis ekiplerini görünce geldikleri otomobili de bırakarak olay yerinden kaçtı.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan incelemede, Musa E.’nin darp edildiği sırada kullanılan ve parçalara ayrılan bir sopa ile kaçan şahıslara ait otomobil içerisinde pompalı tüfek, tüfeğe ait mühimmat, bir adet bıçak ve sopa tespit edildi.

Musa E.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.