Çorum Özel Hastanesi Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Özgür Sönmezer, böbrek hastalıklarına ilişkin yaptığı açıklamada, kronik böbrek hastalığının giderek artan bir sağlık sorunu olduğunu belirtti.

Opr. Dr. Sönmezer, “Tüm dünyada erişkinlerin yaklaşık %10’unda böbrek hastalığı bulunduğu tahmin edilmekte. Türk Nefroloji Derneği’nin CREDIT çalışmasına göre, Türkiye’de bu oran %15,7’ye ulaşmıştır.” diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.

“HER 7 KİŞİDEN BİRİ KRONİK BÖBREK HASTASI”

Kronik böbrek hastalığının genellikle sinsi seyirli olduğunu ifade eden Sönmezer, “Düzenli tarama yapılmadıkça erken evrelerde teşhis edilmesi zordur. 10 kronik böbrek hastasından yalnızca biri hastalığının farkındadır.” dedi.

Hastalığın farkındalığının düşük olması nedeniyle birçok hastada son dönem böbrek yetmezliği geliştiğini kaydeden Sönmezer, “Bu evredeki hastaların yaşamlarını sürdürebilmeleri için diyaliz ya da böbrek nakli gereklidir. Ülkemizde 60 binden fazla hasta diyaliz görmekte veya böbrek nakli olmuştur. Sağlık bütçesinin %5’ten fazlası bu hastalık için harcanmaktadır.” bilgisini paylaştı.

“KRONİK BÖBREK HASTALIĞI ÖNLENEBİLİR”

Opr. Dr. Sönmezer, hastalığın önlenebilir olduğunu vurgulayarak şu önerilerde bulundu:

“Düzenli egzersiz yapılmalı, sağlıklı beslenilmeli ve ideal kilo korunmalı, tuz tüketimi azaltılmalı, yeterli su içilmeli, sigara ve aşırı alkol kullanımından kaçınılmalı.”

Sönmezer, ayrıca şeker hastalığı, hipertansiyon, kalp-damar hastalıkları, obezite, ileri yaş ve ailede böbrek hastalığı öyküsünün en önemli risk faktörleri olduğunu belirtti.

“BİLİNÇSİZ İLAÇ KULLANIMI BÖBREKLERİN EN BÜYÜK DÜŞMANI”

Koruyucu hekimlik uygulamalarındaki artışa rağmen Türkiye’de böbrek nakillerinde istenilen düzeye ulaşılamadığını söyleyen Dr. Sönmezer, özellikle bilinçsiz ilaç kullanımına dikkat çekti:

“Beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleri kadar bilinçsiz ağrı kesici kullanımı da böbreklere ciddi zarar veriyor. Özellikle kadınların çantalarından ayırmadıkları ve sık sık kullandıkları ağrı kesiciler, böbreklerin en büyük düşmanlarından biridir.”

Dr. Sönmezer, böbrek hastalıklarının önlenmesi ve farkındalık çalışmalarının, organ bağışı kadar önemli olduğunun altını çizdi.

Muhabir: SELDA FINDIK