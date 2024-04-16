

Özen Yula tarafından yazılıp yönetilen 2 perdelik oyun, 19 Nisan Cuma günü saat 20.00’de, 20 Nisan Cumartesi günü ise 14.00 ile 20.00 saatlerinde olmak üzere 3 seans halinde Çorum Devlet Tiyatrosu Salonu’nda tiyatroseverlerle buluşacak.

Oyunun konusu ise şöyle:

“1980 yılının en karışık günlerinde, Gaziantep’in Ferah Saz’ında beş kadın şarkıcı sıradan bir geceye hazırlanmaktadır. Fasıl şarkıları, gazinonun renkleri güzel bir eylül gecesi vaat eder insanlara. Ancak o gece, gazinodaki herkesin hayatında bir dönüm noktası olacaktır. Bazen hayatın bir yerinde büyük bir boşlukta bulur insan kendisini. İşte o boşluk bir nihaventte hayat bulur bu kez. “Titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime.” Şıkır şıkır, fıkır fıkır, rengârenk şarkılarla ve türkülerle yeni bir tarih de yazılır elbet!”

Oyunun biletleri Çorum Devlet Tiyatrosu gişesi ve www.biletinial.com’da tam 45 lira, indirimli 30 liradan satışa sunuldu.

Editör: RIFAT KARA