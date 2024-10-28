Ahmet K. idaresindeki 34 HTR 190 plakalı otomobil ile Yusuf Oruç'un kullandığı 06 DGP 477 plakalı hafif ticari araç Çorum-İskilip Karayolu 30.kilometresinde çarpıştı. Kazanın ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araçta bulunan Yusuf Oruç ve Döne Oruç olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer aracın sürücüsü Ahmet K. ile araçta Nuh İ. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden iki kişi jandarma olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri gereği hastane morguna kaldırılacak.