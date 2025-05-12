Çorum'da bugün 12:25 ve 12:26 sularında korkutan deprem yaşandı.

Son dakika haberi: Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 4.6 ve 4.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem Çorum'da da hissedildi.

Kandilli rasathanesinin verdiği bilgiye göre merkez üssü Amasya Gümüşhacıköy/Çetmi olan depremin 4.6 kilometre derinlikte 4.4 şiddetinde olduğu belirtildi.

Merkez üssü Çetmi yerleşim yeri olan deprem, Osmancık, Çorum merkez ve çevre yerleşim yerlerinde de hissedildi. Depremle ilgili olumsuz bir bilgiye yer verilmedi.