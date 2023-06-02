Çorum’un eski CHP il başkanlarından merhum Av. Cemal Solmaz ile emekli öğretmen Ali Naki Solmaz’ın ablaları, Beyin Cerrahi Uzmanı Em.Tb.Alb. Prof.Dr. İlker Solmaz ile CHP milletvekili aday adaylarından Av. Dinçer Solmaz’ın halaları, Mehmet Solmaz’ın eşi, Abdullah, Selma, Sema ve Süheyla Solmaz’ın anneleri Döndü Solmaz (86), Ankara’da kanser tedavisi görmekte olduğu hastanede, dün akşam saat 23.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Döndü Solmaz’ın cenazesi, bugün saat 14.00’de Hacı Bektaş Vakfı’nda düzenlenecek törenden sonra Gökçepınar köyünde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.