Avrupa’daki Çorumlular 19 Grubu Başkanı Güngör Erçin de, yeni tatil dönemi öncesi, bu konudaki uyarılarını tekrarlayarak, Çorum’un, herkes tarafından korkusuzca, rahat yaşanabilir bir kent olarak sunulması gerektiğine vurgu yaptı. Güngör Erçin’in bu konudaki değerlendirmeleri özetle şöyle:

“İzinlerini memleketleri Çorum’da geçiren arkadaşlarımız, kendilerine rahatsızlık veren ve adeta özgürlüklerini kısıtlayan bir sorunla karşı karşıya kalıyorlar. Çorum’un farklı noktalarında, özellikle sabah saatlerinde sürüler halinde gezen başıboş sokak köpekleri tehlike oluşturuyor. Çocukların da adeta korkulu rüyası oluyorlar.

Şehrimizde köpek saldırısına uğrayan insanların, çocukların haberlerini biz de Avrupa’da çok yakından izliyoruz.

Vatandaşlar, bir anda karşılarına çıkan sokak köpeklerinden tedirgin oluyor. Gruplar halinde gezen başıboş köpeklerin şehrin imajını olumsuz etkilediğini düşünüyorum.

Soruna kalıcı çözüm bulunmasını istiyoruz.

Sabahın erken saatlerinde okula gitmek isteyen küçük yaştaki öğrenciler ise köpekler yüzünden korku ve panik yaşıyorlar. Psikolojileri bozuluyor.

Çorum’da ilgili kurumlar ve hayvan severler tarafından sokak köpeklerinin beslenmesi konusunda duyarlılık gösterildiğini biliyoruz. Ama sayı arttıkça tüm çabalar yetersiz kalıyor ve sorunlar yaşanıyor.

Köpekler, genellikle saldırgan değiller, ama kimi zaman da saldırganlaştıkları oluyor. İşte bu anlarda insanların can güvenliği ortadan kalkıyor.

Elbette bizler de hayvanların yaşama hakkına saygılıyız, onların kafeslerde değil doğal ortamlarında yaşamalarından yanayız. Hele de hayvanlara şiddet uygulanmasını asla kabul edemeyiz. Ama, çocuklarımızın ve insanlarımızın psikolojisini de düşünmek zorundayız. Bu bakımdan, sokak köpeklerinin aşırı çoğalmalarının önlenmesi ve mümkün olduğu kadar barınaklarda yaşamalarının sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Hem hayvanlar yaşasın, hem de insanlarımız günün her saatinde korkmadan sokaklarda dolaşabilsinler.

Başta Çorum Belediyesi olmak üzere ilgili tüm resmi-özel kurumların bu konuda kapsamlı bir önlemler paketini uygulamaya koymasını arzu etmekteyiz.”