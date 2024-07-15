Hayvan severler, ellerinde “Kanlı katliam zulme hayır”, “Yaşam hakkı kutsaldır yasayı geri çek”, “Toplamayın öldüremezsiniz yasayı geri çek”, “Katliamdan yasa tasarısı olmaz" yazılı pankartlarla Kadeş Barış Meydanı'nda toplandı.

Hayvanların Sesi 19 Derneği (HAYSES-19) Başkanı Evrim Taş, “Bir kısım bürokratlar ve bazı siyasiler, belediyelerin görev ihmallerinin bedelini kendi iradeleri dışında bu dünyaya gelen hayvanları öldürerek bu masumlara ödetmek istiyorlar” dedi.

Kapalı kapılar ardında kelime oyunları ile kılıflar uydurularak hazırlanan tasarıyla sokaklardaki bütün kedi ve köpeklerin bir süre sahiplendirilmesiyle bekletilip sonra öldürülmelerini içeren yasa tasarısını lanetlediklerini kaydeden Taş, açıklamasında şunları dile getirdi:



“TBMM’de sorun ve çözümü gerçek anlamda görebilen, aklı selim siyasiler olduğunda TBMM’den tuzaklar içeren bir katliam kanunu çıkmasına geçit vermeyeceklerine inanıyor ve sayın milletvekillerine ve sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz. STK’lar ve kamuoyundan gizli hazırlanan katliam ve üreme döngüsünü devam ettirecek, bu kan kokan yasa teklifi geri çevrilmelidir. Şimdi hep birlikte haykırıyoruz; yasayı geri çek, yasayı geri çek, yasayı geri çek.

Kapalı kapılar ardında kelime oyunları ile kılıflar uydurularak hazırlanan tasarıyla sokaklardaki bütün kedi ve köpeklerin bir süre sahiplendirilmesiyle bekletilip sonra öldürülmelerini içeren yasa tasarısını lanetliyoruz. Bu kanlı tasarıyı hazırlayanlara soruyoruz; 20 senedir belediyeler kısırlaştırma yapmaz, hayvanlar çoğalırken aklınız neredeydi. Siz âlemi kör milleti aptal mı zannettiniz? Ötanazi diye hayvanları öldürmeye, başka başka isimler bularak milleti kandıracağınızı mı zannediyorsunuz? Öldürme sözünü kullanmaya korktuğunuz için mi ötanazi kelimesinin arkasına sığınıyorsunuz? Ne için doğrudan öldüreceğiz diyemiyorsunuz? Eğer kamu güvenliği ve toplum sağlığını çok düşünüyorsanız, katilleri, canileri, mafyaları hedefe almalısınız. Hapsedemezsiniz, katledemezsiniz, öldüremezsiniz.”

Basın açıklamasına CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Aslan Kaya, İl Genel Meclisi Üyesi Ümit Er, Emek Partisi İl Başkanı Muharrem Özünel, önceki dönem Belediye Meclis Üyesi Av. Ahmet Özdel de destek verdi.