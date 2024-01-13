Çorum Emniyet Müdürlüğü’nün kentte asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla yaptığı huzur uygulamaları devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince tarafından 5-12 Ocak tarihlerinde yapılan yapılan şok uygulamalarda 7 ruhsatsız tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 7 tüfek, 12 adet kesici ve delici alet, 79 adet tabanca fişeği ve 4 adet av tüfeği fişeği, 215 adet sentetik ecza maddesi, 2.59 gram metamfetamin maddesi, 2 gram esrar maddesi, 1.68 gram bonzai maddesi, 3 adet uyuşturucu madde aparatı, 1 adet tabanca şarjörü, 1 adet kelepçe ele geçirildi.

Şok uygulamaların aralıksız devam edeceği bildirildi.