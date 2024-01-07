Çorum’un yer aldığı bölgenin yarından (8 Ocak Pazartesi) itibaren Balkanlar üzerinden gelecek olan yağışlı sistem ile 9 Ocak 2024 Salı günü öğleden sonra da batı bölgelerden başlayarak soğuk havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.

Buna bağlı olarak yarın batı bölgelerden başlayarak, Salı günü ise Samsun–Ordu–Sinop-Kastamonu-Çorum-Amasya-Tokat’ın içinde bulunduğu bölgenin tamamının yağmur ve sağanak, rakımı 1000 metre ve üzeri kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

10 Ocak 2024 Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıklarındaki azalmayla birlikte bölgenin iç kesimlerinde kar, kıyı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların, Perşembe günü kıyı kesimlerde yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği, halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 9 Ocak Salı günü önce mevsim normallerine, 10 Ocak 2024 günü ise mevsim normallerinin altına düşeceği de açıklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü soğuk ve yağışlı hava ile kuvvetli rüzgarların meydana getireceği olumsuzluklara karşı tahmin ve erken uyarıların yakından takip edilerek, dikkatli ve tedbirli olunmasını da istedi.