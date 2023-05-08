Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Adayları Mehmet Tahtasız ve Burçin Solmaz Polat, Çorum Ticaret Borsası’nı ziyaret etti.

Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir süre sohbet eden Tahtasız ve Polat, üreticilerin ürünlerini daha iyi değerlendirmeleri için soğuk hava depolarının şart olduğunu dile getirerek, Millet İttifakı iktidarında üreticiye her türlü desteği vereceklerini bildirdi.

Milletvekili Adayı Tahtasız, “Başta soğan, patates ile bazı sebze ve meyvelerin depolanması için soğuk hava deposu yatırımlarına devlet olarak hibe desteği sağlayacağız, üreticimize yardımcı olacağız” dedi.

Ziyarete; CHP Belediye Meclis Üyesi Erkan Özbal ile İl Başkan Yardımcısı Burhan Erdem de katıldı.

Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, nazik ziyaretlerinden dolayı CHP heyetine teşekkür etti, başarılar diledi.

(Haber Merkezi)