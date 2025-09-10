Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, odanın en eski ve sevilen üyelerinden, yıllarını direksiyon başında geçiren “Gara Mecit” lakaplı Mecit Bendez’i unutmadı.

1 Nolu Çorum Ulusal ve Uluslararası Karayolu Taşıyıcılar Kooperatifi binasında gerçekleşen buluşmada, oda ve kooperatif yöneticileri ile huzurevi yetkilileri de hazır bulundu.

Samimi bir atmosferde geçen ziyarette Mecit Bendez’e moral verilirken, Bendez de şoförlük yıllarındaki anılarını ve meslekten edindiği tecrübeleri paylaştı.

Başkan Tahsin Şahin, “Yıllarca yolların tozunu yutmuş, alın teriyle bu mesleğe emek vermiş büyüklerimizi unutmamak boynumuzun borcu. Gara Mecit abimiz, hem mesleğimiz hem de Çorum için çok kıymetli bir isimdir” dedi.

Duygulu anların yaşandığı buluşmada Mecit Bendez ise, “Yıllar sonra da hatırlanmak, değer görmek bizim için en büyük mutluluk. Bu vefa için teşekkür ediyorum, beni çok onurlandırdınız” sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

Muhabir: Haber Merkezi