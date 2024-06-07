Minik Ege için Sungurlu'da bulunan gönüllüler tarafından Atatürk Meydanı'nda kermes düzenlendi.

Geçtiğimiz Aralık ayında doktorların ölümcül kas hastalı olarak bilinen SMA Tip 2 teşhisi konulan minik Ege, ailesiyle birlikte yaşam savaşı veriyor. 9 Şubat 2022’de Osmancık’ta Yasemin ve Hasan Bostancı çiftinin çocukları olarak dünyaya gelen Ege, ülkede tedavi olmayı bekleyen yüzlerde SMA hastası çocuklardan biri.



Doğduktan sonra 15 ay geçmesine rağmen hala yürüyemediği fark eden Bostancı ailesi Ege’yi doktora götürüyor. Çeşitli araştırma ve incelemelerin ardından doktorlar tarafından minki Ege’ye SMA Tip 2 ölümcül kas hastalığı tanısı konuyor. Tanının konulmasıyla birlikte Ege’nin de zorlu tedavi süreci başlıyor. Ege’nin yaş ve kilo sınıra takılmadan tedavisi olması gerekiyor.

Tedavisi için yaklaşık 60 milyon TL’ye ihtiyaç duyulan Ege için Sungurlu’da düzenlenen kermes büyük ilgi gördü. Gün boyu devam eden kermese gelen vatandaşlar satılan ürünleri alarak Ege’ye destek oldu.