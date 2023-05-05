Çorum Kafkas Kültür Derneğini ziyaret eden Ahlatcı, Dernek Başkanı Mehmet Bingöl'den dernek çalışmaları hakkında bilgi alarak, dernek üyeleri ile sohbet etti.

Derneğe gelişinde Başkan Bingöl ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından karşılanan Ahlatcı, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve partileri için destek istedi.

Sıcak ve samimi bir karşılamanın ardından konuşan Ahlatcı, “Bizler Anadolu’da Çeçen'i, Kürt'ü, Türk'ü yüzyıllardır bir arada yaşıyoruz. Farklılığımız bizi biz yapan unsurları meydana getiriyor. AK Parti olarak ülkemizde bulunan STK’lara her zaman gereken önemi verdik. STK’lar, AK Parti iktidarında hak ettiği yere gelmiştir" dedi.

Konuşmasına birlik ve beraberlik mesajları vererek devam eden Ahlatcı, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerin öneminden bahsetti.

Yaptıkları ve yapacakları projeler hakkında bilgi veren Dernek Başkanı Mehmet Bingöl, yaşadıkları sorunları anlattı ve taleplerini iletti. (Haber Merkezi)