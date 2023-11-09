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Samsun-Çorum-Delice-Ankara Devlet Yolu İskilip-Laçin Ayrımı Farklı Seviyeli Kavşağı ve Çorum-İskilip Devlet Yolu Çorum Girişi Bağlantısı'nın açılışının 6 Kasım 2023 Pazartesi günü gerçekleştireceklerinin duyurulduğunu ancak açılışın ertelendiğini bildiren Erkan Yıldız, açılışın siyasi şov yapma uğruna ileri bir tarihe bırakıldığına dikkati çekti.

Yıldız, “Yapılmış hazır yolun sırf siyasi reklam için açılmaması Çorum’a, Çorum halkına ve o yolu kullanan tüm yurttaşlarımıza ihanettir. Günlerdir Çorum’da kazalarda birçok canımızı yitirdik. İskilip yolu üzerinde olabilecek tüm kazaların sorumlusu o yol bittiği halde açmayanlardır” dedi.

Beraberinde Merkez İlçe Başkanı Cemil Sözen, parti yöneticileri Necati Burak Peker ve İsmail Erdoğan ile birlikte yolda incelemeler yapan İl Başkanı Erkan Yıldız, İskilip yolunda dün yeni bir kaza daha olduğuna dikkati çekti.



“KAZALARIN SORUMLUSU BİTMİŞ YOLU AÇMAYANLARDIR”

Açıklamasında AK Parti İl Başkanı Murat Günay’ı eleştiren Erkan Yıldız, şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Murat Günay: Çorum’un dertlerini, çilesini bilmediğinizi iyi biliyoruz. Size kısaca bir bilgi vermek isterim: İskilip yolu ilçelerimizin en yoğun kullandığı, fabrikaların, tavuk çiftliklerinin, ağır ticari araçların faaliyet gösterdiği bir yoldur. Yol açılışının duyurusunu yapmak bir partinin il başkanı olarak size mi düşerdi bilmiyorum ama Karayolları Müdürü gibi veya bir mülkü amir gibi açıklama yapmanız yakışıksız olmuştur. Biliyoruz seçimler yaklaştı. O yüzden de biraz şov yapmaya ihtiyacınız var. Devlet işleri ile siyasi işleri birbirine karıştırmışsınız. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün başka bir programları nedeni ile İskilip yolunun açılışı ilerleyen bir tarihe ertelenmiştir diye açıklama yaptınız. Yapılmış hazır yolun sırf siyasi reklam için açılmaması Çorum’a, Çorum halkına ve o yolu kullanan tüm yurttaşlarımıza ihanettir. Günlerdir Çorum’da kazalarda birçok canımızı yitirdik. İskilip yolu üzerinde olabilecek tüm kazaların sorumlusu o yol bittiği halde açmayanlardır. Yolları AKP'nin şov yapma yeri olmaktan biran evvel çıkartın ve İskilip yolunu açın. Siz zaten alışıksınız açılışı yapılmış yerleri defalarca açmaya.”