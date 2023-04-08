Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 36 siyasi partiden Emek Partisi ve Hür Dava Partisi'nin seçimlere katılmayacağını bildirdiklerini, bugün de Demokratik Sol Parti ve Halkların Demokratik Partisi'nin de kura çekimine katılmayacağını kaydetti.

İki aşamalı yapılan kurada ilk aşamada, siyasi partiler ve ittifakların yer aldığı fanustan çekim yapıldı. Bu aşama tamamlandıktan sonra ittifakların içerisindeki partilerin sıralamasına ilişkin kura çekimine geçildi.

Kura çekimi sonuçlarına göre siyasi partiler ve ittifakların sıralaması şu şekilde oldu: “Yeni Türkiye Partisi 1, Türkiye Değişim Partisi 2, Millet Partisi 3, Hak ve Özgürlükler Partisi 4, Sosyalist Güç Birliği İttifakı 5, Genç Parti 6, Memleket Partisi 7, Cumhur İttifakı 8, Emek ve Özgürlük İttifakı 9, Büyük Türkiye Partisi 10, Adalet Birlik Partisi 11, Anavatan Partisi 12, Yenilik Partisi 13, Halkın Kurtuluş Partisi 14, Milli Yol Partisi 15, Vatan Partisi 16, Güç Birliği Partisi 17, Millet İttifakı 18, Ata İttifakı 19, Bağımsız Türkiye Partisi 20.”

İttifaklar içerisinde sıralama ayrıca belirlendi

Kura çekiminde ikinci aşamada ittifakların kendi içerisindeki sıralaması ise şu şekilde oldu:

Ata İttifakı'nda; Adalet Partisi 1, Zafer Partisi 2. sıra.

Cumhur İttifakı'nda; Büyük Birlik Partisi 1, AK Parti 2, Yeniden Refah Partisi 3, Milliyetçi Hareket Partisi ise 4. sıra.

Emek ve Özgürlük İttifakı'nda; Yeşil Sol Parti 1, Türkiye İşçi Partisi 2. sıra.

Millet İttifakı'nda; Gelecek Partisi 1, Demokrat Parti 2, DEVA Partisi 3, CHP 4, İYİ Parti 5 ve Saadet Partisi 6. sıra.

Sosyalist Güç Birliği İttifakı'nda; Türkiye Komünist Partisi 1, Türkiye Komünist Hareketi 2 ve Sol Parti 3. sıra.

(AA)

