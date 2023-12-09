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İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 6 Aralık'ta vefat eden Çalık için Kemaliye Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde, yakınları taziyeleri kabul etti.

Törene, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Vedat Bilgin, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, eski bakanlardan Fikri Işık, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı'nın yanı sıra kalabalık topluluk katıldı.



Şentop, cenaze namazı öncesinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin büyük ve cesur dava adamını, fikir, düşünce ve siyasi hayatının önemli liderlerinden, öncülerinden Mustafa Çalık'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Şentop ile birlikte Bilgin ve Destici de Çalık'a Allah'tan, rahmet yakınlarına sabır diledi.

Çalık'ın cenazesi, Bayburt Ulu Cami imam hatibi Zülküf Kocabey'in kıldırdığı namazın ardından, Gümüşhane merkeze bağlı Çalık köyündeki aile mezarlığına defnedildi.

MUSTAFA ÇALIK

Mustafa Çalık, 1956'da Gümüşhane'nin Çalık köyünde dünyaya geldi, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı.

Türk Ülkücüler Teşkilatı Gümüşhane Şubesinin Denetleme Kurulunda 1972'de görev alan Çalık, 1975'de Elmadağ MHP İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına, 1977'de ise Ülkü Ocakları Genel Merkez Yönetim Kuruluna seçildi.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1978'de mezun olan Çalık, 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra bir grup arkadaşıyla "Yeni Sözcü" dergisini kurdu.



Fazıl Mustafa müstear ismiyle köşe yazıları yazan Çalık, Devlet Planlama Teşkilatında uzman olarak çalıştı, Ankara ve Hacettepe üniversitelerinde dersler verdi.

Çalık, ABD'deki Denver Üniversitesine bağlı Milletlerarası Çalışmalar Lisansüstü Okulunda yüksek lisans yaptı.

Mustafa Çalık, Nisan 1989'da arkadaşlarıyla Türkiye Günlüğü dergisini çıkarmaya başladı.

Doktorasını "MHP Hareketi'nin Siyasi Sosyolojik ve Kültürel Kaynakları" başlıklı bir tezle 1992'de tamamlayan Çalık, 18 Nisan 1999 seçimlerinde MHP'den Gümüşhane milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi.

BBP Genel Başkan Yardımcılığı görevinde de bulunan Çalık, vefatına kadar Türkiye Günlüğü Dergisinin Genel Yayın Müdürlüğünü yapıyordu.