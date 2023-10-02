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ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde jandarma komutanlığı tarafından takibe alınan kamyonette 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından ‘Göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele’ faaliyetleri çerçevesinde, bir kamyonette düzensiz göçmen taşındığı ihbarı üzerine, kamyonet takibe alındı.

Takibe alınan kamyonet Siverek - Şanlıurfa karayolu, Başdeğirmen Mahallesi mevkiinde durduruldu. Yapılan aramada, 30 Afgan 5 Pakistanlı ve 1 İran uyruklu olmak üzere toplamda 36 düzensiz göçmen yakalandı, göçmenlerle birlikte U.A ve İ.Ç. isimli 2 göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı.

Yakalanan göçmen kaçakçısı 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, düzensiz göçmenler, işlemleri yapılmak üzere, Göç İdaresi İl Müdürlüğüne gönderildi.