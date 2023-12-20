Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı Gündoğdu köyünde Uğur Narin’e ait ev haftalardır orayı mesken tutan tilkiye adeta yuva oldu. Akşam saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte yanan sobanın başında dinlenmek için bağ evine giden Narin, ilk başlarda ürkek şekilde eve yaklaşan tilkiye ekmek dilimi verdi.

Daha sonra ev ahalisine alışan tilki çalan müzik ve yanan sobaya aldırış etmeden hafif aralık bırakılan kapıdan içeriye kadar girip masanın üzerindeki yiyeceklerden almaya başladı.

Zaman zaman kendi elleriyle uzattıkları ekmek dilimini alan tilkiyi sık sık cep telefonuyla kayıt altına alan Narin ve arkadaşları, masanın üzerine bıraktıkları cipsleri bile yiyen tilkiyle adeta dost olduklarını ve her akşam mutlaka eve uğradığını söyledi.