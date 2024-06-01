2023 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olan Türkiye İttifakı Partisi Sinan Oğan, bugün (1 Haziran 2024 Cumartesi günü) Çorum’a geliyor.

Türkiye İttifakı Partisi Genel Başkanı Oğan, Çorum ziyareti kapsamında ilk olarak bugün saat 11.00’de basın mensupları ile bir araya gelecek.

Burada basına bazı açıklamalar yapması beklenen Sinan Oğan, akabinde saat 12.00’de ise Gazi Caddesi üzerinde bulunan Türkiye İttifakı Partisi’nin İl Başkanlığı’nın açılışını yapacak.

Editör: HABER MERKEZİ