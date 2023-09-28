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Çalışmalarda sona yaklaşıldığını belirten AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, Belediye Başkanı Aşgın ile birlikte TOKİ yetkililerinden aldıkları bilgilere göre binaların ve altyapı çalışmalarının önümüzdeki Cumartesi gününe kadar tamamlanacağını açıkladı.



Gönül belediyeciliğinin ilimizdeki temsilcisi olan Çorum Belediyesi’nin desteği ile de alt yapının tamamlanmasının akabinde Cumartesi günü itibari ile de asfalt serim çalışmalarına başlanacağını belirten Murat Günay; “TOKİ yetkililerinden verilen bilgiye göre asfalt serimin akabinde son düzenlemelerin de tamamlanması ile önümüzdeki günlerde dairelerin anahtar teslimlerinin yapılacağı da tarafımıza belirtilmiştir. Emekli TOKİ konutlarının ilimize kazandırılmasını sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Çevre, Şehircilik, İklim Değişikliği Bakanlığı’na, Milletvekillerimize, TOKİ Başkanlığımıza, alt yapı ve asfalt desteğiyle çalışmalara büyük katkı sunan Çorum Belediyemize en önemlisi sabırla bekledikleri için hak sahiplerine sonsuz teşekkür ediyoruz. ‘Yaparsa AK Parti Yapar! ’ Millete hizmet yolunda durmak yok yola devam” şeklinde konuştu.



AK Parti iktidarında gönül belediyeciliği ile Çorum’un çehresinin değiştiğini belirten Günay; “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yolunda güven ve istikrar ile büyüyen bir Çorum, büyüyen bir Türkiye için çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde sözlerini tamamladı.