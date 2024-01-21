F.Y. (21), Üçtutlar Mahallesi Satat 1. Sokak'ta daha önceden anlaşmazlık yaşadığı E.B. (17)'nin silahlı saldırısına uğradı.

Vücuduna isabet eden mermilerle yaralanan ve otomobiliyle bir özel hastaneye giden F.Y., burada yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Acil ameliyata alınan yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olay sonrası kaçan zanlı E.B., ise polis ekiplerince Kunduzhan Mahallesi Bahçe 9. Sokak'ta bir ikamette yakalanarak gözaltına alındı.