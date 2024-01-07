İsmail C. idaresindeki 19 BJ 074 plakalı otomobil Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi üzerinde bulunan bir benzin istasyonundan çıktığı esnada Mert C.Y.'nin silahlı saldırısına uğradı.
İsmail C., başına isabet eden kurşunla Garantievler 10. Sokağa gitti.
İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.