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Olay Kale Mahallesi Ata Caddesi Lozan Evler Parkı yakınlarında yaşandı.

Çorum’da görevli uzman çavuş H.A. (32) 05 ABJ 187 plakalı otomobilde bulunan iki kişiyi silahla vurdu.

Silahlı saldırıda otomobilde bulunan Uzman Çavuş Celalettin Aygül olay yerinde hayatını kaybetti. Olayda ağır yaralanan Mehmet Ş. (52) sağlık ekiplerinde olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüpheli H.A. kısa sürede sonra olayı gerçekleştirdiği silahla birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Olayın iddialara göre araç satışıyla ilgili bir anlaşmazlıktan kaynaklandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

