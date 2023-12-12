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Olay Ulukavak Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre M.A.K., Söğütlüevler 15. Sokak'ta bulunan evinin önünde bir nedenle tartıştığı İ.T.'yi darp etti.

Darp edilen İ.T., üzerinde taşıdığı tabanca ile M.A.K.'yi bacağından vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı şahıs sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın şüphelisi İ.T., polis ekiplerince suç aleti silahla birlikte yakalandı.

Darp neticesi yaralandığı belirlenen İ.T., Göğüs Hastanesi'nde tedavi altına aındı.