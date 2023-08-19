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Alınan bilgiye göre Kale Mahallesi Mürsel 3. Sokak'ta Berkay B.(24) ile kimliği öğrenilemeyen bir kişi arasında bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Berkay B., bacaklarına isabet eden mermilerle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı genç sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.