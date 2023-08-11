Alınan bilgiye göre Bahçelievler Mahallesi İpeklievler 7. Sokak’ta iki grup arasında çıkan kavgada Mertcan B.(23), tüfekle sırtından vurularak ağır yaralandı.
Olayın ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı M.B., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekiplerince çevrede yapılan aramalarda yaralama olayında kullanıldığı tahmin edilen pompalı tüfek İpeklievler 21. Sokak üzerinde boş arazide bulundu.
Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.