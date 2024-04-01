Kadeş Barış Meydanı arka tarafında Eren Ilıman (22) ile Ufuk D.(20), arasında bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ufuk D., Eren Ilıman'ı, tüfekle göğsünden vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan

Eren Ilıman., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.