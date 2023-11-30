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Bilim Söyleşileri çerçevesinde Doç. Dr. Gülay Yılmazel, Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde “Nikotin Bağımlılığı ve Nikotin Bağımlılığı İle Mücadele” konulu konferans verdi. Davranışların, düşünce ve inanışları şekillendirdiğini, bağımlılık davranışı söz konusu olduğunda, yine düşünce ve inançları göz önüne almak gerektiğini dile getiren Doç. Dr. Gülay Yılmazel, “Bağımlılık konusundaki en yaygın inanış, 'bir kereden bir şey olmaz' düşüncesidir. Korku ve merakla başlayan süreç, 'bir kereden bir şey olmaz' düşüncesiyle devam ettiğinde, döngüye bir adım daha yaklaşılmış olur. Bu duruma bir örnek verecek olursak birey tütüne karşı bir merak geliştirebilir, fakat aynı zamanda ona karşı bir korku da beslemektedir. Tam da bu noktada 'bir kereden' başlayan deneme süreci, bağımlılığa doğru ilerleyen bir döngü içerisinde devam eder. Bir kere denediğinde, artık bir daha eskisi kadar korkmamaya başlar. Korku ortadan kalktığında, ikinci kez denemenin önü de açılmış olur. Kişi bu döngünün farkında olmadığında, kendisini kısır bir döngünün içerisindeymiş gibi hissedebilir. Fakat bu döngü, kısır bir döngü olmak zorunda değildir. Sürecin farkında olup, gerekli desteği aldığında bu döngüyle nasıl mücadele edeceğini de öğrenmiş olur” dedi.



Tüketimi en yaygın tütün ürünlerinin başında sigara, sarmalık kıyılmış tütün, pipo, puro, nargilelik tütün, enfiye ve çiğnemelik tütünler geldiğini anlatan Yılmazel, Türkiye’de de en çok sigara olmak üzere, nargile, az miktarda puro ve pipo ile yerel olarak sarmalık ve çiğneme tütün şeklinde tüketildiğine işaret etti.

“E-SİGARA SİGARAYI BIRAKTIRMIYOR”

Bilinenin aksine e-sigaranın sigarayı bırakma konusunda yardımcı olmadığının ortaya konduğunun çizen Yılmazel, ayrıca yapılan çalışmalar, e-sigaranın tersine bir etki oluşturarak nikotin bağımlılığını sürdürdüğünü ve bırakma davranışını engellediğini gösterdiğini vurgulayarak, “Günde ortalama 22 bin kişi, saatte ise 916 kişi sigaradan hayıtını kaybediyor. Sigaraya başlama yaşı 10’a düştüğü. Sigara 7 binden fazla kimyasal madde içeren nefes yoluyla çekilerek tüketilen bir tütün ürünü karışımdakilerin 70’den fazlası kansere neden oluyor. Günde yaklaşık yarım paket sigara içen bir insan her gün beynine 300 nikotin vuruşu gönderiyor. Yanan bir sigaradan çevreye yayılan duman 50 adeti kanser yapıcı olan 4.000 kimyasal madde ve toksin içermektedir. Çevreye yayılan sigara dumanı normal olarak içilen sigaradan 3 kat daha fazla nikotin, yüzde 70 oranında daha fazla katran ve 2,5 kat fazla karbon monoksit içermektedir” diye konuştu.