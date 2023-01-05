Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile içki zammını duyurdu. Aybaş, Twitter hesabından biralara gelen yeni zammı duyurdu. Özgür Aybaş paylaşımında, şişe ve kutu bira fiyatlarında 10 TL, yüksek alkollü ve ithal bira fiyatlarında ise 13-15 TL arası artış olduğunu bildirdi.

TBP Başkanı Aybaş'ın paylaştığı listeye göre, en düşük bira fiyatı 20 TL'ye, en yüksek bira fiyatı ise 70 TL'ye çıktı. Aybaş paylaşımında şunları kaydetti: “Bira zammı hayırlı olsun. Bira içmek artık lüks oldu bu fiyatlara bira içilmez. Şişe ve kutu 10 TL. Yüksek alkollülerde ve ithal gruplarda 13-15 tl arası zam güncellemesi oldu, yarın net listeler düşer”

SİGARA DA ARTTTI

ÖTV'ye gelen zamlar sonrasında sigara fiyatlarına da zam geldi. Birçok sigara grubunda zamlar etkisini gösterirken 32 TL'den satılan bir sigara paketinin fiyatı 36 TL oldu. TÜİK'in enflasyon verilerini duyurmasının ardından içki ve sigaraya gelen ÖTV zammının oranı da belli oldu. ÖTV tutarlarındaki otomatik artış, yüzde 22.29 oldu. ÖTV tutarlarındaki artışın ardından sigaraya beklenen zam dün geldi.

TBP Başkanı Aybaş da sosyal medya hesabından sigaraya gelen zammı paylaştı. Aybaş “Sigara zammı hayırlı olsun 4 TL zam geçişi oldu” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)

