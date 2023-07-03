Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, otomotiv sektörüne değinerek, sıfır araçların fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye'de hiçbir zaman ikinci el otomobil fiyatlarının sıfır araç fiyatını geçmediğini kaydederek, “Hani bir laf var ya. Bir deli kuyuya taş attı, 40 akıllı çıkartamadı. Biz 2-3 senedir bunun örneğini maalesef araba piyasalarında yaşıyoruz. Şöyle bir algı oluşturuldu. Sıfır araba yok, sıfır araba sıkıntısı var. Bu gerçek değil. Sıfır arabayı Türkiye'deki otomobil üreticileri de harıl harıl üretiyorlar, yurtdışından da gemiler dolusu sıfır araba geliyor. Buna rağmen yok algısı oluşturuldu. Fiyatı artırmak, pazarı tatlandırmak için. Bu bilerek yapıldı. Ondan sonrada bu satışlarda bir nazlılık dönemi yaşadık. Şu anda sıfır araç bayilerine gidin ‘yok' diyorlar. Halbuki arka taraflarında, cami otoparklarında, AVM otoparklarında ve tarlalarda bunun binlerce görüntüsü var. Bir sürü sıfır araba jelatinleri ile bekletiliyor. Bu arabaların bir lise satış fiyatı var. Bir aracın liste satış fiyatı diyelim ki 600 bin TL. Fakat hiçbir sıfır araç liste fiyatından satılmıyor. Sonrada bir laf çıktı, ‘ikinci el araçlar sıfır fiyatını geçti' denildi. Geçti mi, hayır, hiçbir zaman geçmedi. İkinci el araçların fiyatı Türkiye'de hiçbir zaman sıfır araç fiyatlarını geçmedi. Hep altında kaldı. Sıfır araç fiyatları liste fiyatında değil, liste fiyatının üzerine satılıyor. 600 bin TL'lik bir araç 700-750 bin TL'ye satılıyor. Dolayısıyla bunun liste fiyatı değil de satış fiyatı gerçek oluyor. Sıfır bir aracın fiyatı liste üzerinden 600 bin TL değil, 750 bin TL oluyor. Dolayısıyla aynı markanın ikinci el aracı 650-700 bin TL oluyor. Liste fiyatı 600 bin TL olan aracın asıl fiyatı 750 bin TL olduğu için ikinci elde o liste fiyatını geçiyor” ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlar aşırı talepte bulununca fiyat artıyor"

Şahin, “İkinci el araç fiyatları sıfır araçların liste fiyatını geçtiğini için sıfır araçtan pahalı diye bir algı oluşturuldu. Bu asla böyle değil. Şuanda çeşitli yöntemlerle ya sırasından vazgeçti, size satacak, hava parası istiyor diyerek, ya bir takım seramik kaplama, motor koruma yapıyoruz diyerek ya da eski aracını getirirsen sıfır araç veririz deyip eski arabanın fiyatını 150 bin TL düşürüyorlar. Bizde vatandaşlar olarak maalesef yangına körükle gitmeyi çok seviyoruz. Bu sıfır araçlar satılacak, turşusunu kuracak değiller. Mutlaka satacaklar ama biz öyle bir talepte bulunuyoruz ki fiyatların artmasına adeta destek oluyoruz. Fiyatların artması sadece o bayilerin işine yarar. Tüketicinin işine yaramaz. Bu anlamda bizim beklentimiz şu. Ticaret Bakanlığı'nın Türkiye'deki bütün birimleri müşteri kılığında sıfır araç bayilerine gitseler olay çözülecek. Muazzam bir vergi kaybı da var. Haksız kazançta var. Bu yükselişin önüne geçilmesi lazım. Hem vatandaşlar olarak hem de devlet olarak üzerimize düşeni yapmalıyız” diye konuştu.