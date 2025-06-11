Hububat alımına dualarla başlayan Sungurlu Ticaret Borsası, ilk arpa mahsulünün satışını Elektronik Satış Salonu’nda açık artırma usulü ile gerçekleştirdi. Çadırhöyük köyünden Recep Öztürk'e ait 6 ton arpa tonu 14 bin 120 liraya borsa üyesi Kürbüz Zahire Haydar Kürbüz tarafından satın alındı.

Sungurlu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kürbüz, “2024-2025 hasat sezonunun hayırlı uğurlu olmasını, çiftçi ve esnaflarımızın kazançlarının bereketli ve Rabbimizin razı olduğu yerlerde ve işlerde harcamalarını nasip etmesini dilerim.” dedi.

Editör: Haber Merkezi