Bu lig seviyesinde kendi evimizde ilk galibiyetimizi aldık tabiri caizse şeytanın bacağını kırdık. Ancak taraftarın ilgisizliği bunca emeğin karşılığı bunun için miydi diye insanı düşündürüyor. Maçların televizyondan canlı veriliyor olması bir etkendir ancak takım taraftarıyla bir bütündür taraftarı olmayan maçları görüyorsunuz televizyondan bile izlemek gelmiyor insanın içinden. Onun için gece maçları hava güzel takımımızı yalnız bırakmayalım.

Maça geçecek olursak önceki haftalarda oyuna sonradan giren Suat Kaya ve Eren Aydın gösterdikleri performansın karşılığını ilk 11 olarak aldılar. Tahsin hoca hak edene forma vereceğini de böylelikle hem futbolculara hem taraftara göstermiş oldu. Takımla birlikte hoca da gelişiyor bunu gözlemliyoruz hocanın zamanında müdahaleleri yerinde idi, belli oyuncularda ısrar etmemesi maçı kazanmamızda büyük bir etkendi.

Eren Aydın bu takımın değerli oyuncularından birisi banko 11 yazılacak bir oyuncu her an şapkadan tavşan çıkarabilir ki öyle de oldu penaltıyı aldı. Dikine oynaması sürekli savunma arkasına sarkması ani çalım girişimleri tam aranan forvet tipi takımımız için çok büyük şans kendisini çok beğendiğimi söylemeden geçemeyeceğim. Bir başka dikkat çekmek istediğim oyuncu Ahmet İlhan. Resmen savaştı. Hiç yerinde durmadı. Yaşının tam tersine sahanın en dinamik oyuncusu idi. Oyuncu bazında son dikkat çekmek istediğim kişi belki hakkını yeterince vermiyoruz. Geçen seneki şampiyonlukta bana göre büyük katkısı olan dün ki maçta da gösterdiği müthiş performansla galibiyeti korumamızı sağlayan kalecimiz Ali Türkan. Sene 2000 Galatasaray Arsenal UEFA finalinde Henry’nin kafa topunu Tafarel’in çıkardığı pozisyonu herkes dün gibi hatırlıyor işte aynısı hafta sonu bizim maçta yaşandı Ali Türkan adeta Tafarel gibi müthiş uzadı mutlak golü çıkardı ve maçı tutmamızı sağladı. Kalede güven vermeye devam ediyor adeta bir stoper gibi topları dağıtması. Topu oyuna doğru zamanda sokması geriden oyun kurmamızda gerçekten takıma seviye atlatıyor.

Oyun olarak eksiklerimiz olabilir bu yavaş yavaş tamamlanacak yeni yapılan transferler henüz oyuna dâhil olmadı onları da görmek lazım. Nihayetinde futbol skor oyunu skoru aldıktan sonra bazı şeyleri beklemek gerekiyor. Evimizde oynayıp yenildiğimiz maçlarda bu maçtan daha iyi oynamıştık ancak ne oldu koca bir sıfır onun için önce skor sonra oyun. Evet, son dakikalarda çok baskı yedik ama bu bir kırılma maçı idi ne olursa olsun galip gelmemiz gerekiyordu öylede oldu baskı yedik ama 3 puan bizim oldu çok da güzel oldu.

Başkanın sitemini okudum gayet de yerinde buldum. Eleştiri olacak bu oyunun doğasında var ancak kulübe hiçbir katkısı olmayan, transferlerin ne şartlarda yapıldığını bilmeyen, küçük hesaplar peşinde olan hatta ve hatta takımın iyi gitmesinden rahatsız olan bir kesim var bunu çorum futbolunun içinde olan herkes çok iyi biliyor. Bu arkadaşlar takımı ve başkanı yıpratmayı bıraksınlar. Takım başarılı olursa şehir kazanır başkası değil. Çorum şehri tanınırlık açısından ne durumda olduğunu az çok biliyorsunuz. Her hafta TRT de maçımızın olması spor programlarında şehrimizin konuşulması güzel değil mi daha iyisini hayal etmek varken neden aşağı çekmeye çalışıyorsunuz ki! Bırakın herkes işini yapsın varsa gücünüz takıma destek olun köstek değil. Bu başarının arkasında Kasap Mehmet’in oğlu Oğuzhan Yalçın ve ekibinin olması bazılarını rahatsız etmiş olabilir ama bu bir gerçek artık bunu kabul etmeniz gerek 30 yıl süründüğümüz 3. Lig çöplüğünden bu yönetim kurtardı bizi. Takım şehrin takımı kazanırsak hepimiz kazanacağız kaybedersek yine hepimiz kaybedeceğiz…