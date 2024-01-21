AK Parti'nin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İstanbul İlçe Belediye Başkan adayları belli oldu. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sabah Haliç Kongre Merkezi’nde başkan adaylığı açıklanacak isimlere tek tek arayarak görev tebliği yaptı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Murat Kurum'u duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan dün de İstanbul'un ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

AK Parti’nin Silivri ve Beşiktaş'ta aday çıkarmayarak MHP adayını destekleyeceği belirtilirken, 37 ilçe belediye başkan adayı duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımı ile yapılan aday açıklama toplantısında Çorumlu hemşehrimiz Şeyma Döğücü de yeniden Sancaktepe Belediye Başkan adayı oldu.

Buna göre AK Parti’nin İstanbul’daki ilçe adayları şu şekilde: “Esenler - Tevfik Göksu, Üsküdar - Hilmi Türkmen, Fatih - Mehmet Ergün Turan, Bağcılar - Abdullah Özdemir, Sancaktepe - Şeyma Döğücü, Küçükçekmece - Aziz Yeniay, Eyüpsultan - Deniz Köken, Bayrampaşa - İlknur Kovaç, Çekmeköy - Ahmet Poyraz, Bahçelievler - Hakan Bahadır, Gaziosmanpaşa - Hasan Tahsin Usta, Beyoğlu - Haydar Ali Yıldız, Sultangazi - Abdurhaman Dursun, Şile - İlhan Ocaklı, Ümraniye - İsmet Yıldırım, Beykoz - Murat Aydın, Arnavutköy - Mustafa Candaroğlu, Ataşehir - Naim Yağcı, Büyükçekmece - Recep Erol, Başakşehir - Yasin Kartoğlu, Adalar-Sina Şen, Avcılar- Abdullah Küçükoğlu, Bakırköy- Ali Talip Özdemir, Beşiktaş- Serkan Toper (MHP ADAYI), Beylikdüzü- Mustafa Günaydın, Çatalca- Mesut Üner, Esenyurt- Hamit Öncü, Güngören- Bünyamin Demir, Kadıköy- Veli Arslan, Kağıthane- Mevlüt Öztekin, Kartal- Hüseyin Karakaya, Maltepe- Kadem Ekşi, Pendik- Ahmet Cin, Sarıyer -Hüseyin Coşkun, Silivri- Volkan Yılmaz (MHP ADAYI), Sultanbeyli- Ali Tombaş, Şişli- Gökhan Yüksel, Tuzla- Şadi Yazıcı ve Zeytinburnu- Ömer Arısoy”