Seçimi kazanması halinde kadınlara gram altın vereceği vaadiyle gündeme gelen Döğücü, iki günlük idari tatil nedeniyle iftar çadırlarında yemek dağıtımına ara verildiğini söyledi. Sancaktepe halkının bu durumu yakından bildiğini savunan Döğücü, yemek dağıtım hizmetine devam edileceğini dile getirdi.

31 Mart Yerel Seçimleri’nde İstanbul-Sancaktepe’de oyların yüzde 50’sini alan CHP’li Alper Yeğin seçimi birinci tamamladı. İlçe olduğu 2008’den bu yana AK Parti tarafından yönetilen Sancaktepe’de belediye başkanı olan Çorumlu AK Partili Şeyma Döğücü yüzde 41,46 oy aldı. İlçede, belediye tarafından kurulan Ramazan çadırı, seçimin ertesi günü, 1 Nisan akşamı açılmadı.

Mevcut Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü’nün fotoğraflarının yer aldığı iftar çadırın açılmamasına çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi.

Medyascope‘un olayı duyurmasının ardından Döğücü, X hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Döğücü, Ramazan’ın ilk gününden itibaren Yenidoğan ve Samandıra meydanlarına kurulan ve her gün 2 biner kişinin orucunu açabildiği iftar çadırlarıyla ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını iddia etti. Döğücü açıklamasında şöyle dedi:

“İki günlük idari tatil dolayısıyla iftar çadırlarında yemek dağıtımına ara verildiğini Sancaktepe halkı çok yakından biliyor. Seçim sonuçlarına bağlı olarak bu hizmeti durdurduğumuzu iddia eden, Sancaktepe’ye adımını bile atmamış kimseler tarafından köpürtülen bu yalan gündem kindar bir bakış açısının ürünüdür.

Sayın Alper Yeğin de haberler üzerine beni arayarak iftarın devam edip etmeyeceğini sorduğunda kesinlikle devam edeceğini kendisine aktardım. Ancak bazı sözde haberciler buradan ne çıkarabiliriz anlayışıyla konu hakkında konuşmaya devam edince bu açıklamayı yazmak zorunda kaldım.

Sancaktepe bizi tanır ve verdiğimiz sözlerin hep arkasında durduğumuzu bilir. Ramazanın son gününe kadar sizlerle aynı yerde, Meydan Parkı’nda iftarda buluşmaya, yemek dağıtım hizmetine devam edeceğiz.

Ramazanın bu bereketli ve güzel günlerinde sizlerle aynı sofrayı paylaşmaktan, her zaman sevgi, dostluk ve kardeşlikle bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. Sonraki yönetimin de aynı anlayışla Sancaktepe’ye hizmet etmeye devam edeceğine inanıyor, hayırlı iftarlar diliyorum.”